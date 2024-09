Cochem-Zell verspricht schnelles Internet im Kreis bis 2028

Das Ziel ist schnelles Internet für alle. Nur warum geht der Ausbau von Glasfaser nicht schneller? Die kuriose Antwort: gerade weil es schnell gehen soll. Plusminus schaut auf die Baustellen. Was ist der Vorteil von Glasfaser und wann lohnt es sich?

Wer einen Glasfaser-Anschluss will, muss oft lange warten. Immer wieder hört man von Problemen beim Glasfaser-Ausbau in Deutschland. Zum Beispiel, dass Anschlüsse teils jahrelang nicht fertig werden. Warum hinkt Deutschland gegenüber anderen Ländern so deutlich hinterher? Im OECD-Vergleich liegen wir auf Platz 36 von 38. Kritik gibt es nicht nur am Ausbau-Tempo, sondern auch über Verkaufsmethoden für Glasfaser-Verträge an der Haustür. Anna Planken und David Ahlf fragen in dieser Folge des Plusminus Podcasts: Was bringt Glasfaser wirklich, was kostet es, und wann macht ein Glasfaser-Vertrag Sinn?



