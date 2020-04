Einige Brauereien im Norden von Rheinland-Pfalz machen sich wegen der Corona-Pandemie große Sorgen. Fast alle Bierbrauer sind nach eigenen Angaben auf finanzielle Hilfen angewiesen. Restaurants und Kneipen sind geschlossen. Feste werden keine mehr gefeiert, deshalb sei vor allem beim Fassbier der Umsatz nahezu vollständig eingebrochen, teilte etwa die Lahnsteiner-Brauerei auf SWR-Anfrage mit. Auch die Westerwald-Brauerei verkauft nach eigenen Angaben deutlich weniger Bier. Einige Mitarbeiter seien bereits in Kurzarbeit. Das Unternehmen aus Hachenburg hat auch beantragt, Steuern erst später zahlen zu dürfen und hofft, durch die Stundungen so lange wie möglich zahlungsfähig zu bleiben. Die Vulkan Brauerei in Mendig nimmt die Finanzhilfen von Bund und Land nach eigenen Angaben ebenfalls in Anspruch. Der Verband der deutschen Bierbrauer hatte zuletzt vor einer möglichen Pleitewelle bei den kleineren Brauereien in Deutschland gewarnt.