Nach der Explosionskatastrophe in Beirut hat der Wohltätigkeitsverein „Braubacher Hoffnungszeichen“ die Menschen vor Ort mit zahlreichen Spenden unterstützt. Bislang seien 20.000 Euro Spendengelder eingegangen, teilte der Hilfsverein mit. In einer ersten Aktion seien an betroffene Menschen in Beirut Lebensmittel verteilt worden. Außerdem gehe es darum, den wohnungslos Gewordenen Schränke, Betten und Matratzen zu besorgen. Partner der "Braubacher Hoffnungszeichen" ist eine kleine evangelische Kirche in Beirut, der etwa 250 Familien angehören. Anfang August waren im Hafen von Beirut fast 3.000 Tonnen einer Chemikalie explodiert, in deren Folge mehrere 100.000 Menschen obdachlos wurden. Seitdem leben dort viele Menschen in großer Not. Den Verein "Braubacher Hoffnungszeichen" haben Amal Fischer und ihr Mann gegründet. Sie kam 2005 aus Beirut nach Deutschland und lebt seitdem in Braubach.