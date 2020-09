Nach der Explosion in Beitrut brauchen die Menschen dringend Hilfe. Der Verein "Braubacher Hoffnungszeichen" sammelt Spenden - denn die Vereins-Gründerin kommt selbst aus der zerstörten Stadt.

Amal Fischer sitzt in ihrer Wohnung in Braubach, verzweifelt schaut sie auf dem Handy immer wieder die Videos von den schweren Explosionen an, die ihr ihre Verwandten aus Beirut geschickt haben. Sie ist 2006 aus dem Libanon geflohen -vor dem Krieg, dem Elend und der Aussichtslosigkeit. Und jetzt ist all das plötzlich wieder da: "Die ganzen Bilder, die ganzen Emotionen kommen wieder hoch. Das ist nicht so einfach im Moment."

Hilfe ist dringend nötig

Ihre Cousinen und Cousins leben in Beirut, keine drei Kilometer vom Hafen entfernt. Verletzt sind sie nicht, aber ihre Wohnungen wurden durch die gewaltige Druckwelle der Explosionen zerstört. Genauso wie die evangelische Kirche in Beirut. Zu deren Pfarrerin hat die gläubige Christin noch immer viel Kontakt. Gerade jetzt sendet die Pfarrerin Amal Fischer täglich übers Handy einen Lagebericht aus Beirut: "Sie sagt, zu uns kommen Menschen, die haben nie um Hilfe gebeten und jetzt kommen sie und sagen - helfen sie uns."

Amal Fischer hilft schon lange anderen Menschen

Die Explosion hat Beirut und den Libanon in einer ohnehin schweren Zeit getroffen. Durch den Krieg, die Wirtschaftskrise und die Corona-Pandemie liegt das Land am Boden. Der Hafen von Beirut war fast das letzte Nadelöhr, durch das die Bevölkerung versorgt wurde. Nach seiner Zerstörung sei der Libanon nun ein Land ohne Hoffnung, meint Amal Fischer: Sie lebt mit ihrem Mann Markus in Braubach und arbeitet als Arabisch-Lehrerin.

"Ich hoffe, dass wir mit den Spenden die Welt ein bisschen besser machen können." Amal Fischer aus Braubach

Amal Fischer hat bereits vor 14 Jahren zusammen mit ihrem Ehemann Markus einen Verein gegründet, der Menschen in Not hilft - in Deutschland, aber auch im Libanon. Als die beiden am Dienstag die schrecklichen Bilder aus Beirut sahen, haben sie im Internet sofort zu Spenden aufgerufen, erzählt Markus Fischer. Das Geld solle direkt an die Evangelische Gemeinde in Beirut gehen. Sie kümmert sich um Obdachlose, betreibt zwei Schulen und ein Seniorenheim. Grade jetzt suchen viele Opfer der Explosion dort Hilfe.