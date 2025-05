Scheunenbrand in Brey - B9 und Bahnstrecke zeitweise gesperrt

per Mail teilen

In Brey (Kreis Mayen-Koblenz) sind am Freitag eine Scheune und eine Garage ausgebrannt. Eine angrenzende Bahnlinie sowie die B9 mussten zeitweise gesperrt werden.

Der Brand wurde den Einsatzkräften am Freitagnachmittag gemeldet. Als sie in Brey (Kreis Mayen-Koblenz) ankamen, brannte eine Scheune schon lichterloh und die Flammen hatten auch die angrenzende Garage erfasst. Das teilte die Polizei am Abend mit. Beide Gebäude befanden sich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses, das ebenfalls beschädigt wurde. Wegen des starken Rauchs mussten die Einsatzkräfte auch die anderen Häuser rund um das Feuer evakuieren.

Die brennenden Gebäude lagen zwischen der B9, die durch Brey verläuft sowie einer Bahnlinie entlang des Rheins. Die B9 wurde wegen der Einsatzfahrzeuge für vier Stunden komplett gesperrt und erst gegen 19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Bahnlinie war während der Löscharbeiten für eine Stunde gesperrt.

Mehrere Autos und ein Wohnmobil sind in den Flammen verbrannt

Bei dem Brand wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. In der Scheune sowie in der Garage befanden sich mehrere Fahrzeuge, die durch das Feuer zerstört oder beschädigt wurden. Das Mehrparteienhaus sei zwar beschädigt worden, aber noch immer bewohnbar, so die Polizei. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt, dass die Summe im unteren sechstelligen Bereich liegen könnte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird untersucht.