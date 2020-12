Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Rengsdorf im Kreis Neuwied sucht die Polizei nach der Brandursache. Das Feuer war am 2.Weihnachtsfeiertag in dem Haus aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein 63-jähriger Hausbewohner wurde dabei durch Rauchgase so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar, die Bewohner wurden in Notunterkünfte gebracht. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.