Brand im Keller einer Realschule ausgebrochen

In der Realschule in Sohren ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei mussten zwei Schüler vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht werden. Die Schule wurde laut Polizei evakuiert. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Brand in einem Lagerraum im Keller entstanden und konnte schnell gelöscht werden. Allerdings entstand dabei viel Rauch, der das Gebäude beschädigte. Für den Rest der Woche soll der Schulbetrieb an der Realschule in Sohren ausgesetzt werden. Wie groß der Schaden ist, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden.