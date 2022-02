Bewohner bei Feuer in Altenheim in Niederfischbach schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Zimmer eines Altenwohnheims in Niederfischbach im Kreis Altenkirchen ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner das Feuer verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte das Bett eines Bewohners Feuer gefangen. Der Mann habe trotz ausdrücklichem Verbot in seinem Zimmer geraucht und dabei die Matratze in Brand gesteckt. Dabei habe er schwere Verbrennungen erlitten und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Nach Polizeiangaben wurde er dort in ein künstliches Koma versetzt. Etwa 100 Rettungskräfte waren bei einem Brand in einem Altenheim in Niederfischbach im Einsatz. Feuerwehr Verbandsgemeinde Kirchen Etwa 100 Einsatzkräfte bei Löscharbeiten im Einsatz Weitere Bewohner seien nicht verletzt worden. Aus den angrenzenden Zimmern mussten jedoch laut Polizei drei Bewohner in andere Einrichtungen untergebracht werden. Bei den Löscharbeiten sollen etwa 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten aus der Umgebung im Einsatz gewesen sein. Laut Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Polzei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Bereits im Januar gab es einen ähnlichen Brandunfall Bereits im Januar hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dabei habe ein Bewohner offenbar mit einer Zigarettenkippe die Bettdecke und die Matratze angekokelt. Zwei Pflegekräfte seien leicht verletzt worden, als sie die Flammen löschten. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.