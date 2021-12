Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hardt im Westerwald ermittelt die Polizei derzeit die Brandursache. Bei dem Brand eines Dachstuhls am Donnerstagmorgen sei ein Bewohner leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Haus sei bei dem Feuer so stark beschädigt worden, dass es jetzt unbewohnbar sei. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Am Donnerstag hatte es wegen des Brandes eine großräumige Sperrung gegeben.