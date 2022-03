Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand

per Mail teilen

Beim Brand eines Dachstuhls in Mayen sind am Freitag zwei Arbeiter durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich das Dach eines Bungalows vermutlich bei Dachdeckerarbeiten. Mitarbeiter der Firma sowie die Anwohner konnten sich demnach in Sicherheit bringen. Das Hausdach sei komplett niedergebrannt. Eingesetzt waren nach Angaben der Polizei 40 Kräfte der Feuerwehr Mayen, zehn Kräfte des Rettungsdienstes sowie eine Streife der Polizeiinspektion Mayen.