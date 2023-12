Das Feuer in einer Lagerhalle einer Umzugsfirma in Sinzig (Kreis Ahrweiler) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von 150.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei in Remagen mit. Gebrannt habe der Anbau. Die Feuerwehr konnte ihn mit einem Bagger einreißen und so verhindern, dass sich die Flammen auch auf die Haupthalle ausbreiten. Verletzte hat den Angaben nach bei dem Brand nicht gegeben. Die Brandursache ist noch unklar.