Nach dem Brand einer Kaufhausfassade am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler steht die Ursache des Feuers fest. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Arbeiten an dem Gebäude den Brand ausgelöst haben.

Sie vermutet, dass Dachdeckerarbeiten den Brand ausgelöst haben. Demnach sollte eine Schweißnaht am Vordach der ersten Etage abgedichtet werden. Dabei sei wahrscheinlich das Dämmmaterial in einer Dehnungsfuge in Brand geraten. Löscharbeiten waren kompliziert Wie die Feuerwehr mitteilt, waren die Löscharbeiten kompliziert, weil der Brandherd schwer zugänglich war. Er hat sich in einer sogenannten Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäudeteilen befunden. Mit herkömmlichen Löschmethoden sei der Brandherd nicht zu erreichen gewesen, sagt der Leiter der Feuerwehr Bad Neuenahr. Kaufhaus wieder geöffnet Die Feuerwehr musste mit Spezialgerät ran. Weil das Feuer unter Metallabdeckungen an der Außenwand gebrannt hat, musste die Feuerwehr nach eigenen Angaben die Abdeckungen einzeln abnehmen und darunter schauen, ob sich das Feuer ausgebreitet hatte. Laut Polizei wurde niemand verletzt. 39 Menschen mussten wegen des Brandes das Kaufhaus verlassen. Am Donnerstag konnte das Geschäft wieder geöffnet werden.