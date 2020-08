Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt in Koblenz ist ein Häftling leicht verletzt worden. Laut Polizei zog sich ein 23 Jahre alter Mann, der mutmaßlich den Brand verursacht hat, am Dienstag eine Rauchvergiftung zu. Nach kurzer Behandlung in einer Klinik habe er zurück in das Gefängnis gebracht werden können. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde wegen des Brandes ein Teil des Gebäudes evakuiert. Das Feuer sei in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Der Polizei zufolge entstanden neben einer beschädigten Matratze keine weiteren größeren Schäden.