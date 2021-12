per Mail teilen

In Wallmerod im Westerwaldkreis hat es am frühen Donnerstagabend in einem Seniorenheim gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Zimmerbrand nach eigenen Angaben schnell löschen. Die Befürchtung, dass zwei Pflegerinnen und ein Bewohner eine Rauchvergiftung erlitten hätten, bestätigte sich laut Polizei nicht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.