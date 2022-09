Ein Mensch stirbt bei Brand in Neuwied

per Mail teilen

In der Nacht zum Donnerstag ist in Neuwied ein Mensch bei einem Wohnhausbrand ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in dem Wohnhaus gegen 1:30 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten einen Mensch nur noch tot bergen. Eine weitere Person wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht.

Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte den Angaben zufolge verhindert werden. Zur Brandursache und zur Identität der Opfer machte die Polizei noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei in Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen.