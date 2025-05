per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Altenkirchen hat am Mittwoch der Prozess gegen den Besitzer eines ehemaligen Hotels in Bruchertseifen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor.

Der erste Prozesstag endete am Mittwochmorgen unerwartet schnell. Der Angeklagte wollte sich nicht zur Sache äußern, die Staatsanwaltschaft wiederum hatte keine Zeugen eingeladen. Damit gab es am ersten Prozesstag schlichtweg nichts zu verhandeln. Der zweite Prozesstag ist am 3. September geplant, dann sollen auch Zeugen geladen werden.

Dem 76-jährigen Angeklagten war laut Staatsanwaltschaft im November 2022 untersagt worden, das ehemalige Hotel in Bruchertseifen im Kreis Altenkirchen zu vermieten. Grund sei der mangelnde Brandschutz für das Gebäude gewesen, er hätte es deshalb räumen sollen.

Kaum Informationen beim Prozessauftakt am Amtsgericht in Altenkirchen: Dort muss sich der Besitzer eines ehemaligen Hotels wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. SWR

Mann stirbt bei Brand in ehemaligem Hotel

Der Angeklagte habe aber trotzdem Teile des ehemaligen Hotels weiter vermietet. Bei einem Brand im November 2023 ist dort ein Mann ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten deshalb fahrlässige Tötung vor.

Hätte er die Anweisung der Behörde damals befolgt, wäre der Mann bei dem Brand nicht gestorben, so die Anklage. Die Ursache für das Feuer konnte nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht abschließend geklärt werden.

Erneuter Brand im vergangenen Jahr

Im Mai vergangenen Jahres brannte es in dem ehemaligen Hotel in Bruchertseifen erneut. Nach Auskunft der Polizei war das Feuer im Dachgeschoss des Haupthauses ausgebrochen.

Verletzt wurde dabei niemand, die vier Bewohner mussten woanders untergebracht werden. Auch bei dem zweiten Brand konnte die Ursache laut Staatsanwaltschaft bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden.