Etwa 120 Menschen haben in Ransbach-Baumbach im Westerwaldkreis ein Wohnhochhaus verlassen müssen, weil im Keller Müll brannte. In allen Fluren des zehnstöckigen Gebäudes habe sich Rauch entwickelt, teilte die Polizei in Montabaur am Mittwochabend mit. Zu dem Brand war es demnach aus vorerst ungeklärter Ursache im Hauptmüllbehälter gekommen. Das Hochhaus sei über jede Etage mit dem Abfallsystem verbunden. "Mittels Raumlüfter wurde das Haus wieder vom Rauch befreit und bewohnbar gemacht, so dass alle Bewohner das Gebäude wieder betreten konnten", schilderte die Polizei. Verletzte gab es nicht.