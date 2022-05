per Mail teilen

In Mudenbach in der Verbandsgemeinde Hachenburg ist gestern Mittag ein freistehendes Einfamilienhaus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache noch unklar. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt die Brandursache.