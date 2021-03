Ein Feuer in einem Drogeriemarkt in Hachenburg im Westerwaldkreis hat einen geschätzten Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.

Das Lager des Marktes habe am Dienstagabend voll in Flammen gestanden, es sei nichts mehr zu retten, sagte eine Polizeisprecherin. Es sei niemand verletzt worden. In dem Gebäudekomplex befinde sich neben der Drogerie auch eine Apotheke.

Brandursache sei noch unklar

Die Polizeisprecherin sagte weiter, die geschätzte Schadenssumme sei aufgrund der am Gebäude entstandenen Schäden sowie des Werts der Waren in dem Lager so hoch. Genaueres könne man erst sagen, wenn sich Brandermittler die Lage vor Ort anschauen könnten. Diese hätten in der Nacht noch nicht ins Gebäude gekonnt. Die Brandursache sei noch unklar.