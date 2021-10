Großbrand in Diez - Jugendherberge blieb verschont

per Mail teilen

Die Jugendherberge in Diez kann nach dem Brand in der Altstadt morgen wieder bezogen werden. Nach Angaben der zuständigen Einsatzkräfte ist an der Jugendherberge kein Schaden entstanden.

Über mehrere Stunden hatte in der Nacht zum Donnerstag ein Wohnhaus in der Diezer Altstadt gebrannt. Durch den Wind war nach Angaben der Feuerwehr der Rauch bis in die dahinter liegende Jugendherberge gezogen, sodass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

89 Personen mussten das Gebäude verlassen – darunter waren auch zwei Schulklassen. Laut Polizei kamen 14 Verletzte mit Atembeschwerden in Krankenhäuser nach Neuwied, Koblenz, Limburg und Diez, darunter zwölf Kinder.

Das Feuer war nach Polizeiangaben kurz nach 1:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Diezer Altstadt ausgebrochen. Sofort war starker Rauch in Richtung der Grafenschloss-Jugendherberge gezogen, die oberhalb der Altstadt liegt.

Der Brand in dem Wohnhaus ist inzwischen gelöscht

150 Feuerwehr- und Rettungskräfte aus Diez und der Umgebung waren nach Angaben des Kreises im Einsatz. Die Feuerwehr hatte Probleme den Brand zu löschen, weil das Feuer in einem Gebäude eines Hinterhofs ausgebrochen und schwer zugänglich war. So dauerte es mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen, so Thomas Wilbert, der stellvertretende Wehrleiter der VG Diez.