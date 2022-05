Feuer auf dem Dach der Kreisverwaltung

Auf dem Dach der Kreisverwaltung im Landkreis Ahrweiler ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gab es nach Angaben der Behörde in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht. Der Sachschaden halte sich in Grenzen. Die Außenansaugung einer Wärmepumpe war den Angaben zufolge in Brand geraten. Ein Spaziergänger in den Weinbergen habe die Flammen entdeckt und die Feuerwehr alarmierte. Diese sei daraufhin mit acht Fahrzeugen, einer Drehleiter und 40 Einsatzkräften angerückt. Alle Mitarbeiter und Besucher verließen den Angaben nach die Kreisverwaltung unverzüglich. Laut dem Einsatzleiter blieb die Dachkonstruktion unbeschädigt. Der Betrieb im Kreishaus konnte alsbald fortgesetzt werden.