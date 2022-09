Ein Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

per Mail teilen

Ein 51 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Cochem ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

Der Mieter verstarb noch am Brandort, vermutlich an einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei in Cochem mitteilte. Er wurde leblos aus der Wohnung geborgen und es wurde noch vergeblich versucht, ihn zu reanimieren.

Zwei Bewohnerinnen im Alter von 81 und 47 Jahren konnten das Haus selbstständig verlassen, nachdem ein Zeuge an dem Haus geklingelt und sie gewarnt hatte. Beide Frauen wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 63 Feuerwehrleute. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.