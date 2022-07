In Ailertchen im Westerwald haben am Sonntag drei Baumstümpfe gebrannt. Wie die Polizei Westerburg berichtet, hatte ein Spaziergänger den Brand gegen 16 Uhr an einem Forstweg in der Nähe des Rosenthaler Hofs entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden.