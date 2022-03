Starke Rauchentwicklung bei Brand in Bäckerei

Das Feuer in einer Bäckerei in Dernbach in der Verbandsgemeinde Puderbach ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte es demnach in der Bäckerei gebrannt. Die Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Das Haus sei aber wegen der starken Rauchentwicklung bis auf weiteres unbewohnbar. Am Vormittag waren die Bewohner in Dernbach aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weil immer wieder kleinere Brandnester auflodern könnten, will die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge eine Brandwache stellen. Sie schätzt den Sachschaden auf mehr als 100.000 Euro.