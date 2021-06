Am Mittwochnachmittag ist erneut ein Feuer auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Rhein bei Kaub ausgebrochen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Bereits am Vormittag hatte es im Maschinenraum des Schiffes gebrannt.

Gerade als die Feuerwehr im Maschinenraum die Luft auf Schadstoffe überprüfen und den Schaden begutachten wollten, habe sich erneut ein Feuer entzündet, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Koblenz. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen.

Schiff kann nicht weiterfahren

Nach Angaben des Schiffseigners kann das Kreuzfahrtschiff nicht weiterfahren. Die Passagiere werden nach Traben-Trarbach in ein Hotelschiff gebracht. Dort können sie laut Reederei ihre Reise fortsetzen. Im Moment wird auch die Fahrtüchtigkeit des Schiffes untersucht.

Bereits am Vormittag Brand im Maschinenraum

Schon am Mittwochvormittag hatte es einen Brand im Maschinenraum gegeben. Die Passagiere mussten sich während des Einsatzes auf dem Deck aufhalten und durften nicht in ihre Kabinen, sagte eine Touristin dem SWR. Wie die Wasserschutzpolizei in Koblenz mitteilt, war das Feuer am Bord der "Viva Inspire" am Mittwoch gegen 10 Uhr im Maschinenraum ausgebrochen.

Bundesstraße 42 wegen Schiffsbrands kurzzeitig voll gesperrt

Das Kreuzfahrtschiff konnte noch bis zum Steiger in Kaub fahren. Es gab zwischenzeitlich einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Auch die Bundesstraße 42 war in dem Bereich in beiden Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist der Einsatz beendet und die Straße wieder freigegeben. Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war laut Polizei von dem Einsatz nicht betroffen.

Feuerwehrleute arbeiten auf dem Oberdeck des Hotelschiffs „ Viva Inspire“. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Drei Besatzungsmitglieder verletzt

Drei Besatzungsmitglieder der "Viva Inspire" wurden bei dem Brand verletzt - zwei kamen nach Angaben des Roten Kreuzes mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser nach Rüdesheim und Koblenz. Auch einer der etwa 90 Passagiere musste den Angaben zufolge ambulant rettungsdienstlich versorgt werden.