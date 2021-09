Feuerwehr löscht zwei größere Brände

Die Feuerwehren im Norden von Rheinland-Pfalz mussten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich zwei größere Brände löschen. Nach Angaben der Polizei hatte sich zunächst auf der Mülldeponie in Ochtendung Müll selbst entzündet. Er konnte den Angaben zufolge mit Radladern auseinander gefahren und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. In der Grafschaft brannten laut Polizei mehrere Strohballen. Auch eine angrenzende Scheune sei durch die Flammen beschädigt worden. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben in diesem Fall von Brandstiftung aus und konnten bereits einen Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen.