Im Norden von Rheinland-Pfalz ist die Feuerwehr am Freitagabend gleich dreimal ausgerückt. Grund waren zwei Wohnhausbrände sowie ein brennender Carport.

In Rheinböllen im Hunsrück brannte ein Holzwohnhaus komplett ab. Die Bewohnerin und ihr Hund konnten sich unverletzt ins Freie retten. Das Feuer war kurz vor Mitternacht ausgebrochen, die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Koblenzer mit Drehleiter gerettet

In Koblenz-Horchheim brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 68-jähriger Bewohner musste über eine Drehleiter von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Er und die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest.

Carport im Westerwald in Flammen

In Boden im Westerwald verursachte der Brand eines Carports hohen Sachschaden. Die beiden Bewohner des angrenzenden Wohnhauses hatten versucht, das Feuer selbst zu löschen und wurden dabei leicht verletzt.