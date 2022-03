Verdi ruft zu Kita-Streiks auf

Am Dienstag können viele Eltern in Boppard und Weißenthurm ihre Kinder nicht in den kommunalen Kindergarten bringen. Die Gewerkschaft Verdi hat dort in allen kommunalen Kitas zum Streik aufgerufen. Es geht unter anderem um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers soll in Weißenthurm in allen neun Kindergärten der Verbandsgemeinde gestreikt werden, in Boppard in allen vier Kitas der Stadt. In den beiden Kommunen sei die Unzufriedenheit der Erzieherinnen und Erzieher im Norden von Rheinland-Pfalz am größten, so der Verdi-Sprecher. Es werde aber ein Notdienst für Kinder eingerichtet, deren Eltern nicht auf sie aufpassen könnten.