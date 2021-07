In Oberwesel am Rhein gibt es in den Ruinen des mittelalterlichen Minoritenklosters immer noch ein paar Bewohner. Viele Familien, die beim Stadtbrand 1836 alles verloren hatten, durften hier in den alten Klostermauern ihre Privathäuser bauen. Eine idyllische Wohnatmosphäre zwischen hohen Kirchenschiffmauern ist über die letzten hundertfünfzig Jahre entstanden. Der ehemalige Klosterbewohner Anton Heinrich Hütte hat international Karriere gemacht und die alten Wohneinheiten wieder zurückgebaut, um das mittelalterliche Kloster wieder sichtbar zu machen. Sehr zum Ärger unserer Bewohnerin Bärbel Link, die um den Verlust des besonderen Charms des Klosterareals bangt. mehr...