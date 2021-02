So etwas sehen auch die Polizisten nicht oft: Sie zogen auf einem Parkplatz an der A61 bei Boppard einen rollenden "Schrotthaufen" aus dem Verkehr - mit Reifen teils völlig ohne Profil.

Die Beamten der Verkehrsdirektion Koblenz stoppten den Lkw eines westeuropäischen Unternehmens am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz Hellerwald an der Autobahn bei Boppard. Bei der Kontrolle staunten sie nicht schlecht, heißt es in einer Pressemitteilung: An der Fahrerseite fehlte die Trittstufe komplett und auch sonst habe das 20 Jahre alte Fahrzeugen einen sehr desolaten Eindruck gemacht. Die Plane sei eingerissen gewesen, die Leuchten teilweise defekt oder gebrochen und die Ladung aus zehn Tonnen Kunststoffmaterial habe ungesichert auf der Ladefläche gestanden.

Auch die Ladung im Lkw war völlig ungesichert. Verkehrsdirektion Koblenz

Schock beim Anblick der Reifen

Vor allem aber der Zustand der Reifen habe die Beamten erschreckt: Mehrere seien beschädigt gewesen, andere seien völlig abgefahren gewesen. "An der Vorderachse war der Reifen auf der Fahrerseite komplett ohne Profil und es war bereits der Stahlgürtel sichtbar." Das sei gefährlich, weil solche Reifen jederzeit platzen und dadurch Unfälle verursachen könnten.

Dazu kam, dass der Fahrer, dem der Lkw auch gehört, falsche Schaublätter im Fahrtenschreiber hatte und seine Ruhezeiten nur lückenhaft nachweisen konnte. Die Beamten stellten den schrottreifen Laster sicher. Er solle wegen seiner vielen Mängel aber nicht in Deutschland repariert, sondern dafür ins Ausland abgeschleppt werden.