Der Stadtrat in Boppard hat am Dienstag über den geplanten Bau einer Bühne im Rhein beraten. Der Entwurf sieht vor, dass die Bühne im Rhein schwimmt und das Publikum vom Ufer aus darauf blickt. Die Fraktionen äußerten im Rat einige Kritik an der Idee. Beispielsweise könne Niedrigwasser des Rheins dafür sorgen, dass die Bühne vom Ufer aus nicht mehr so gut zu sehen sei. Außerdem sei der Entwurf nicht behindertengerecht. Rund 1,8 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Jetzt soll in Ausschüssen weiter darüber beraten werden.