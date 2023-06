per Mail teilen

Am kommenden Samstag öffnet das Freibad Boppard. Lange haben die Menschen die Saison-Eröffnung herbeigesehnt, aber eine Reihe schlechter Nachrichten hatte ihr im Weg gestanden.

Der Freibad-Saison in Boppard standen bislang Keime in den Wasserleitungen, Personalprobleme und eine hochgiftige Pflanze, die sich auf allen Liegewiesen breit gemacht hatte, im Weg. Nun sind offenbar diese schlechten Nachrichten abgearbeitet. Die Stadtverwaltung hat angekündigt, das Freibad am kommenden Samstag um 11 Uhr zu öffnen.

Freibad hat fünf Tage in der Woche geöffnet

Die aktuelle Personalsituation erlaube einen Badebetrieb von donnerstags bis montags, so heißt es in der Mitteilung der Stadt, und zwar von 11-19:30 Uhr. Anfang Juni noch hatte die Stadtverwaltung darüber informieren müssen, dass wegen Personalengpässen, das Freibad bis auf weiteres geschlossen bleiben musste. Hier hat sich die Situation offenbar entspannt.

Auch das Problem mit den Keimen ist behoben, das Leitungssystem wurde erneut desinifiziert. Und die mehr als zehn Hektar Wiese rund um die Wasserbecken wurden akribisch vom Gartentrupp des städtischen Bauhofs vom hochgiftigen sogenannten Gefleckten Schierling befreit.