Bopparder können wieder in ihrem Freibad schwimmen

Jahrelang war es nichts mit dem Sprung ins kühle Nass, am Freitagsnachmittag aber macht in Boppard endlich das neue Freibad auf. Dafür hatte eine Initiative lange gekämpft.

Mit der Eröffnung geht ein langer Streit in Boppard zu Ende. Jahrelang wurde darum gerungen, ob das Freibad auf Dauer dicht bleiben oder teils saniert und teils auch neu gebaut wird. Dafür sammelte die Bürgerinitiative "Boppard braucht wieder sein Freibad" etwa 7.000 Unterstützer-Unterschriften und organisierte auch Protestaktionen.

Blick von oben auf die Becken im neuen Bopparder Freibad. Stadtverwaltung Boppard/Pressestelle

Altes Freibad in Boppard-Buchenau wurde 2008 dicht gemacht

Das alte Freibad aus den 19060-er Jahren in Boppard-Buchenau war in einem so schlechten Zustand, dass es 2008 geschlossen werden musste. Das neue Freibad wird jetzt wenige Wochen vor den Sommerferien für alle Schwimmbegeisterten freigegeben.

Das neue Bopparder Freibad bietet ein fast 50 Meter langes Becken, ein weiteres mit einem Fünf-Meter-Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Babybecken. Nach Angaben der Verwaltung wurden unter anderem das Eingangsgebäude und der Technikraum neu gebaut. Eine warme Thermalquelle sorgt auch an kühleren Tagen dafür, dass das Wasser angenehm warm ist.

Die gesamte Anlage und die Schwimmbadtechnik konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger schon am 11. Juni an einem Tag der Offenen Tür angucken. Selbst schwimmen gehen konnten die Bopparder beim sogenannten "Pre-Viewing" aber noch nicht.

Am Eröffnungstag am Freitag ist der Eintritt für alle Schwimmbadbe-sucherinnen und -besucher frei. Das Bopparder Freibad ist dann bis um 19:30 Uhr geöffnet. Ab Samstag, 25. Juni, gelten dann die regulären Öffnungzeiten und Eintrittspreise. Die Liste finden Sie hier. Das Freibad ist täglich von 11:00 bis 19:30 Uhr geöffnet. Badeschluss ist 20 Minuten vor Schließung.

Eröffnung des Bopparder Freibades mit Sport und Spaß

Das ändert sich am Freitag, dann macht das neue Bopparder Freibad um 13:30 Uhr offiziell seine Türen auf. Danach können die Freibadfans ab 14:15 Uhr die neuen Schwimmbecken selbst ausprobieren.

Am Eröffnungstag steht nach Angaben der Verwaltung der Spaß im Vordergrund: Erst zeigen die Kunst- und Turmspringer aus Oberlahnstein ihr Können. Außerdem hat die Stadt ein Beachvolleyballturnier mit prominenten Spielern organisiert, dazu gehört unter anderem der Fünftplazierte bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorf, Manuel Lohmann. Das Beachvolleyballturnier beginnt um 16 Uhr.

Manuel Lohmann ist ein erfolgreicher deutscher Beachvolleyball- und Volleyballspieler. (Archivfoto) Adrian Knecht, © chefli fotografie, a.knecht

Sanierung auch des maroden Bopparder Hallenbades noch unklar

Neben dem Freibad befindet sich in Boppard-Buchenau auch ein städtisches Hallenbad, das 1973 fertiggestellt wurde. Wegen akuten Sanierungsbedarfs wurde auch das Hallenbad im Frühling 2010 geschlossen. Die Beschlusslage des Stadtrates sieht eigentlich vor, auch für das Hallenbad Pläne für eine mögliche Sanierung zu erarbeiten.

Doch ob und wann das passiert, konnte der Bopparder Bürgermeister Jörg Haseneier (CDU) dem SWR auf Anfrage nicht sagen - nur so viel: "Das wird auf jeden Fall teurer als das Freibad", das hat nach Haseneiers Angaben mindestens siebeneinhalb Millionen Euro gekostet.