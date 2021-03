Nach 24 Jahren hört der "Jahrhundert-Bürgermeister" Walter Bersch (SPD) auf. In Boppard habe er einiges erreicht, sagt er selbst. Sein Nachfolger soll am Sonntag gewählt werden.

"Als ich 1997 mein Amt als Bürgermeister der Stadt Boppard angetreten habe, war das heutige Stadtrats-Mitglied Fabio Mohr (SPD) noch gar nicht geboren", schmunzelt Walter Bersch (SPD). 24 Jahre lang war er Chef im Rathaus in Boppard und hat in dieser Zeit das Ende des 20. und den Beginn des 21. Jahrhunderts als Stadtchef erlebt. "So lange war in den vergangenen beiden Jahrhunderten noch keiner Bürgermeister in Boppard."

Bopparder Stadthalle, Kurfürstliche Burg und neue Wanderwege

Vieles sei ihm gelungen, freut sich Walter Bersch rückblickend. Etwa der Bau der Stadthalle mitten im Zentrum von Boppard. Sie gelte inzwischen als eine der wichtigsten Hallen im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Und apropos Welterbe: Drei Premium-Wanderwege in und um Boppard wurden zu den vom Deutschen Wanderinstitut prämierten schönsten Wanderwegen Deutschlands: Der Mittelrhein-Klettersteig, die Traumschleife Marienberg und die Traumschleife Ehrbachklamm, die im Bopparder Ortsteil Oppenhausen beginnt. Daran habe er maßgeblichen Anteil gehabt, sagt Walter Bersch. Den er habe Einheimische und Touristen aufgefordert, an der Wahl teilzunehmen.

Boppard sei außerdem die erste Kommune im Land gewesen, die Ganztagsschulen angeboten habe, zieht Walter Bersch Bilanz. Mehr als zehn Millionen Euro seien damals investiert worden. Die Kurfürstliche Burg am Rhein ist durch die Sanierung und Restaurierung wieder zu einem Schmuckstück geworden.

Leidiges Thema: Schwimmbad in Boppard

Allerdings ärgert sich der langjährige Bürgermeister von Boppard, "dass das mit dem Hallenschwimmbad nicht geklappt hat." Für viel Geld sei die sogenannte "Römer-Quelle" gebohrt worden. Eine inzwischen anerkannte staatliche Heilquelle, die 29 Grad warmes Wasser liefere. Dennoch sei ein ganzjähriges Thermalbad für die Stadt Boppard schlicht nicht zu finanzieren. Die Investition vielleicht noch, aber nicht der fortlaufende Betrieb, so der Sozialdemokat Walter Bersch. Kalkulationen hätten ergeben, dass ein solches Heilbad rund eine Million Euro Defizit im Jahr verursache.

Er hätte sich auch gewünscht, noch mehr Gewerbeflächen an der A61 im Industriegebiet Hellerwald auszuweisen. Daran müsse jetzt sein Nachfolger arbeiten, wünscht sich Bersch. Und: Der müsse auch dafür sorgen, dass die Bundesgartenschau 2029 ein Erfolg wird.

Kandidaten bei der Kommunalwahl in Boppard 2021

Diese Kandidaten treten am 14. März zur Wahl an, um Walter Berschs Nachfolger als Bürgermeister von Boppard zu werden: