Polizeieinsatz am Sonntag

In Boppard hat die Polizei am Sonntag einen Mann gestoppt, der mit einer Waffe in der Stadt unterwegs war. Voraus ging ein Streit um den Russland-Ukraine-Krieg.

In einem Mehrfamilienhaus in der Bopparder Innenstadt war es laut Polizei am frühen Sonntagnachmittag zu einer Bedrohungslage gekommen. Zwei Parteien hatten Differenzen über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Auch Polizeihubschrauber im Einsatz Eine Familie alarmierte die Polizei, der Beschuldigte führe eine Schusswaffe mit sich. Er war vor Eintreffen der Polizei geflohen. Durch viele Einsatzkräfte aus Boppard sowie den umliegenden Polizeiinspektionen und mit Hilfe eines Polizeihubschraubers wurde der mutmaßliche Täter nach nur kurzer Fahndung festgenommen. Er musste den restlichen Sonntag im Gewahrsam der Polizei verbringen. Der Beschuldigte hatte eine echt wirkende CO2-Pistole mit sich geführt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Die Pistole wurde sichergestellt.