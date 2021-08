Die A61 zwischen Boppard Buchholz und Waldesch wird nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH künftig als Forschungsstecke dienen. Das Teilstück der Autobahn in Fahrtrichtung Köln soll in spezieller Bauweise erneuert werden. Dabei wird die linke Spur in Asphaltbauweise und die rechte Fahrspur samt Standstreifen mit einer Betonfahrbahndecke hergestellt. So soll der Belag länger als üblich halten. Außerdem seien vor allem die Betonfahrbahnen hoch belastbar und verformten sich nicht so schnell wie andere Beläge, was im Hinblick auf den zunehmenden Güterverkehr wichtig sei. Die vier Kilometer lange Strecke auf der A 61 ist der erste Abschnitt bundesweit, der nach dieser Methode gebaut wird. Voraussichtlich Mitte Oktober sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.