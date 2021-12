Booster-Impfung gegen Corona ohne Schlangestehen

Wer sich impfen lassen will, muss meist lange auf einen Termin warten oder stundenlang vor einer Impfstelle Schlange stehen. Ganz anders läuft es bei einer Koblenzer Arztpraxis.

"Ein dickes Lob, dass Hausärzte ohne Wenn und Aber die Eigeninitiative ergriffen und das auf die Beine gestellt haben", sagt Klaus Bottlies hochzufrieden. Der halbseitig gelähmte Mann ist zusammen mit seiner Frau für die Booster-Impfung in die Koblenzer Vorstadt gekommen. Dort ist er im Nachbarhaus einer Hausarzt-Gemeinschaftspraxis in Koblenz zum dritten Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Schnell und unkompliziert, sagt er.

Extra eingerichtete Impfstraße für die Booster-Impfung

Im Erdgeschoss haben die Ärzte Peter Radermacher und seine Kollegin Andrea Ditscheid eine Impfstraße mit zwei Kabinen eingerichtet. Unter der Woche impft Hausarzt Radermacher auch in seiner Praxis. Aber mit der extra eingerichteten Impfstraße im Nachbarhaus kann er nach eigenen Angaben an den vier Wochenenden vor Weihnachten mehr und schneller Patienten boostern.

Die Praxis wäre dafür zu klein, sagt er. "Wir bekommen im 3- bis 5-Minutentakt die Patienten rein und müssen sie nachher auch noch beobachten. Hier haben wir viel mehr Platz, und das lässt sich viel besser organisieren als in der Praxis."

Kein langes Warten auf die Booster-Impfung

Und das kann Klaus Bottlies nur bestätigen. Einen Impftermin für die Booster-Impfung habe er innerhalb von wenigen Tagen bekommen. Zum Glück, sagt er, denn weil er mehrere Vorerkrankungen habe und zu den Risikopatienten gehöre, wollte er sich möglichst schnell boostern lassen.

Im Impfzentrum hätte er dagegen viel länger auf einen Termin warten müssen, sagt Bottlies. Und er glaubt auch, dass er dann wahrscheinlich mit vielen anderen Impfwilligen in einer Schlange hätte anstehen müssen. Eine Tortur für den Koblenzer, der drei Mal kurz hintereinander einen Schlaganfall hatte und Bluter ist.

Hausärzte haben für ihre Patienten eine extra Impfstraße aufgebaut, um sie schnell und unkompliziert gegen Corona zu impfen. SWR

Corona-Impfung vor allem für Risikopatienten

Gerade Risikopatienten mit Vorerkrankungen sollen bei den Sonderterminen außerhalb der üblichen Sprechstunden ihre Auffrischungsimpfung bekommen. Das ist die Idee der beiden Hausärzte Radermacher und Ditscheid. Sie hoffen jetzt, dass sie für die nächsten Impftermine auch genug Impfstoff bekommen. 70 Patienten konnten die beiden Hausärzte am vergangenen Samstag impfen, ob das bei den kommenden Terminen wieder so viele sein werden, wissen sie noch nicht.

Hier können Sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen

Ähnlich wie Radermacher haben sich auch andere Hausarztpraxen im Norden von Rheinland-Pfalz fürs Impfen neu organisiert. Wie eine kleine Umfrage bei den Kreisärzteobfrauen und -männern ergeben hat, ist die Situation in den Hausarztpraxen aber ganz unterschiedlich. Während manche zügig Termine anbieten können, dauere es anderorts viele Wochen, bis ein Termin zum Impfen frei ist. Viele Hausärzte hätten sich aber auch bereit erklärt, Fremdpatienten zu Impfen. Eine Übersicht finden Sie hier.

Lange Warteschlangen vor Impfbussen

Dr. Peter Radermacher weiß: Viele Patienten kommen lieber in eine Praxis, als sich in die Schlange vor einem Impfbus zu stellen. Zuletzt mussten Menschen teilweise stundenlang in Kälte und Regen warten, bevor sie ihre Impfung in Empfang nehmen konnten. Unter anderem hatte der Landrat des Kreises Neuwied gefordert, dass das Land hier organisatorisch nachbessert.

Das Gesundheitsministerium erklärte auf SWR-Anfrage, dass die Zahl der Impfbusse auf zwölf verdoppelt werden solle. Pro Bus und Tag werde mit rund 350 Menschen kalkuliert. Um zu vermeiden, dass - vor allem ältere Menschen - lange Zeit im Herbst draußen in einer Schlange warten müssen, würde das Land mit den Organisatoren und den Kommunen vor Ort im Austausch stehen. Das Ziel: Lösungen zu finden und wetterfeste Wartebereiche anbieten zu können, wie beispielsweise Dorfgemeinschaftshäuser oder Turnhallen.