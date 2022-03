Nach dem tödlichen Angriff auf einen Mann am Freitag in Bonn, hat die Polizei einen 34-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll am Freitagmorgen einen 58 Jahre alten Mann im Bonner Stadtteil Limperich so schwer attackiert haben, dass dieser wenig später starb. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt und sitzt nun wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Wie es genau zu der Tat kam, ist bislang noch nicht bekannt.