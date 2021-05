per Mail teilen

In Bonn ist am Dienstagabend der Eingangsbereich der jüdischen Synagoge mit Steinen beschädigt worden. Außerdem beobachteten Anwohner, wie mehrere junge Erwachsene vor der Synagoge mit Feuer hantierten und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen drei Personen, die noch versucht hatten wegzulaufen, vorläufig fest. Vor der Synagoge fanden sie eine weiß-blaue israelische Fahne, die angezündet worden war und Zettel mit wahrscheinlich arabischen Schriftzeichen. Weil es auch in anderen nordrhein-westfälischen Städten ähnliche Vorfälle vor Synagogen gab, ermittelt jetzt der Staatsschutz.