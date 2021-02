Zwei junge Männer sind nach Angaben der Wasserschutzpolizei am Dienstag mit ihrem Kajak bei Bonn im Rhein gekentert. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden. Die beiden Männer seien mit einem aufblasbaren Kajak im Hochwasser unterwegs gewesen, als sie gegen einen Baumstamm gestoßen und anschließend gekentert seien. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Männer haben sich noch an dem Baum festhalten und per Handy einen Notruf absetzen können. Die Bonner Feuerwehr habe sie mit Schlauchbooten gerettet und mit leichten Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht. Bereits zwei Wochen zuvor waren auf der Nister im Westerwald vier junge Männer mit ihrem Schlauchboot gekentert und mussten gerettet werden.