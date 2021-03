Im Bonner Haus der Geschichte eröffnet von Mittwoch an eine Ausstellung zu "Hits & Hymnen" der Deutschen. Sie zeigt mit 500 Hörbeispielen, Manuskripten und Filmausschnitten von Konzerten aus den vergangenen 70 Jahren wie Musik Politik - und Politik Musik beeinflusst hat. So zeigt die Ausstellung beispielsweise wie das Lied "99 Luftballons" der Sängerin Nena, das sich in den 80er Jahren gegen die Aufrüstung wendet - zu einer populären Antikriegs-Hymne wurde. Zu sehen ist auch die Gitarre von Udo Lindenberg mit der Aufschrift "Gitarren statt Knarren", die der Musiker SED-Chef Erich Honecker in den 80iger Jahren schenkte. Außerdem ist das Original-Manuskript des Hits "Wind of Change“ der Rockband Scorpions aus der Zeit des Mauerfalls zusehen. Besucher können über eine Telefonhotline Eintrittskarten reservieren. Die Ausstellung geht bis zum 10. Oktober.