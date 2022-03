In Bonn hat ein verdächtiger Brief vor dem russischen Generalkonsulat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Inzwischen wurde aber Entwarnung gegeben. Experten hätten den Brief mit einem weißen Pulver untersucht, heißt es. Sie seien sicher, dass es sich nicht um eine gefährliche Substanz handele. Gestern war vorsichtshalber die Straße am russischen Generalkonsulat im Bonner Stadtteil Bad Godesberg gesperrt worden.