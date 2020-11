Bombe eIn Bonn ist gestern am späten Abend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Etwa 2400 Bewohner in einem Radius von 400 Metern um die Fundstelle mussten ihre Häuser verlassen. Die Entschärfung dauerte etwa eine Stunde. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war gestern bei Baurbeiten an der Ausbaustrecke der S13 in Bonn-Vilich gefunden worden.