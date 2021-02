per Mail teilen

Bis zur Landesgartenschau 2022 plant die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, noch viele Straßen zu sanieren. Vorher muss oft der Kampfmittelräumdienst anrücken und nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg suchen.

Kampfmittelräumer Stephan Plum fährt mit einer grünen Karre mit zwei großen übereinander liegenden grünen Platten die Unterstraße im Stadtzentrum von Bad Neuenahr-Ahrweiler auf und ab. Mithilfe eines Messgeräts vorne am Wagen kann er elektromagnetisch in die Erde schauen und sehen, welche Metallgegenstände dort liegen.

Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg

Auch jetzt zeigt das Display einen Ausschlag. "Das kann alles sein - ein Kampfmittel, aber auch ein Eisenteil, das hier beim Straßenbau verschüttet wurde", sagt Plum. Die Daten wird er später im Büro auswerten. Die Kampfmittelräumer finden sehr oft noch alte Munition und Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Durch Bad Neuenahr-Ahrweiler verlief einer der Zubringer zur Brücke von Remagen. Entlang der Strecke gab es viele Verteidigungsstellungen, die die vorrückenden Alliierten abwehren sollten.

Stefan Plum sucht mit einer Sonde Straßen in Bad Neuenahr-Ahrweiler nach Kampfmitteln ab. SWR

Mehr als 20 Anomalien unter den Straßen von Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mehr als 20 sogenannte Anomalien wurden unter den geprüften Straßen in Bad Neuenahr-Ahrweiler bislang entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst geht davon aus, dass es sich um nichts Gefährliches handelt, da das Messgerät vor allem kleinere Stücke angezeigt habe. Normalerweise würden die Kampfmittelräumer jetzt an diesen Stellen einfach graben und nachsehen, was dort genau liegt.

Evakuierungen in Corona-Zeiten problematisch

Allerdings ist dieses Vorgehen momentan erstmal gestoppt. Denn sollten sie tatsächlich einen Blindgänger finden, müsste dieser gesichert und entfernt werden. Dazu müssten Teile des Stadtgebiets im Zweifel sogar evakuiert werden - in Zeiten der Corona-Pandemie wäre das allerdings problematisch. Deshalb bleiben die gefundenen Anomalien in Bad Neuenahr-Ahrweiler jetzt erstmal unberührt. Gefahr geht von ihnen laut Kampfmittelräumdienst nicht aus.