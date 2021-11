Bombenfund: Entschärfung am Freitag geplant

per Mail teilen

Am Mittwochvormittag sind in Koblenz-Bubenheim mehrere Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Feuerwehr Koblenz berichtet, handelt es sich dabei um vier Bomben – wobei nur von einer noch eine Gefahr ausgehen würde. Die Entschärfung des 500 Kilogramm schweren Blindgängers ist den Angaben zu Folge für Freitagnachmittag geplant. Dafür müssen in einem Radius von 500 Metern mehrere Gewerbebetriebe, einige Wohnhäuser und eine Kleingartensiedlung evakuiert werden. Die Betroffenen sollen das Gebiet bis spätestens 13:30 verlassen.