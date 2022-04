Stadtrat in Simmern wegen Bombendrohung unterbrochen

Wegen einer Bombendrohung musste die Sitzung des Stadtrats in Simmern im Hunsrück am Mittwochabend unterbrochen werden. Spürhunde konnten aber keinen Sprengsatz finden.

Nach Angaben der Polizei war bei der Pizzeria in der Hunsrückhalle gegen 18:45 Uhr ein anonymer Anruf eingegangen, wonach in der Stadthalle Simmern "bald eine Bombe hochgehen werde." Die Betreiber der Pizzeria riefen die Polizei. Die Beamten informierten Stadtbürgermeister Andreas Nikolay (CDU), der die Sitzung daraufhin unterbrach.

Stadtratsmitglieder mussten die Hunsrückhalle verlassen

Stadtratsmitglieder und Besucher in der Halle seien kurz wegen der Nachricht erschrocken gewesen, seien dann aber nach draußen gegangen, so der Bürgermeister. Eigentlich sei es in der Sitzung gerade um einen Bebauungsplan gegangen, sagte SPD-Stadtratsmitglied Udo Vibig gegenüber dem SWR. Die Stadträte hätten sich vor der Tür der Halle kurz beraten und seien daraufhin spontan in einen Saal im neuen Schloss gegangen, wo die Sitzung dann ganz normal weiter gegangen sei.

Spürhunde der Polizei waren im Einsatz

Nach Angaben der Polizei haben zwei Spürhunde die Hunsrückhalle und die Pizzeria durchsucht, konnten aber keinen Sprengsatz finden. Gegen 20:30 Uhr konnte die Polizei die Halle wieder freigeben. Die Polizei Simmern hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Mit neuen Erkenntnissen rechnet die Polizei erst in einigen Tagen.

Stadtratssitzung war erste Präsenzsitzung seit langem

Diese Stadtratssitzung habe zum ersten Mal wieder in Präsenz stattgefunden, so Stadtbürgermeister Nikolay. Zuvor hätte es nur digitale Sitzungen gegeben.