In Bad Neuenahr-Ahrweiler laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer 250-Kilo-Bombe am Sonntag. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war Ende vergangener Woche bei Bauarbeiten in der Nähe des Bahnhofes in Ahrweiler gefunden worden.

Am Sonntagmorgen müssen alle Anwohner im Bereich von 300 Metern rund um den Fundort der Bombe ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt teilte mit, dass das Evakuierungsgebiet bis spätestens 9:00 Uhr komplett geräumt sein muss. Ab 8:00 Uhr dürfe niemand mehr in den abgesperrten Bereich hinfahren. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei würden die Sicherheitszone kontrollieren, heißt es in deiner Mitteilung der Stadt. Helmut-Gies-Bürgerzentrum als Aufenthaltsmöglichkeit "An diesem Tag wird die Sicherheit oberstes Gebot sein," sagte Bürgermeister Guido Orthen. Die Einsatzkräfte würden alles dafür tun, damit die Evakuierung so reibungslos wie möglich ablaufe. Die Stadtverwaltung bittet die Anwohner außerdem, beim Verlassen der Häuser und Wohnungen, Fenster und Türen zu schließen und falls möglich Rollläden herunter zu lassen. Das Helmut-Gies-Bürgerzentrum am Marktplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehe den Evakuierten als Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung - um vorherige Anmeldung werde aber gebeten (02641 / 87 278). Die Stadt informiert über Katwarn und im Internet, wann die Anwohner in ihre Wohnungen zurück können. Das Infotelefon (02641 87 287) ist bis 28.11.2020 täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Am Sonntag, dem 29.11.2020 ist das Infotelefon von 08:00 Uhr bis eine Stunde nach Beendigung der Bombenentschärfung erreichbar.