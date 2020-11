Experten haben in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Nähe des Bahnhofs eine Weltkriegsbombe gefunden. Nach Angaben der Polizei ist der Sprengkörper teilweise zerstört. Etwa 50 Kilo Sprengstoff seien aber noch übrig und der Zünder intakt. Eine Sprecherin der Stadt sagte, der Fundort sei abgeriegelt. Ziel sei es die Bombe am 29.11. zu entschärfen. Dafür müssten etwa 150 Menschen in einem Radius von rund 300 Metern ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sei außerdem das Gesundheitsamt und die Polizei.