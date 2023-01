Böller in Restaurant geworfen: Betzdorfer Polizei ermittelt Tatverdächtigen

per Mail teilen

Nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Betzdorf hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, gilt ein 17-Jähriger als Hauptverdächtiger.

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Laut Polizei soll der junge Mann daran beteiligt gewesen sein, als eine Gruppe Jugendlicher in der Silvesternacht Böller in ein Restaurant geworfen hat. Sachschaden sei dabei nicht entstanden. Jedoch sei ein Mann leicht verletzt und beleidigt worden, als er die Gruppe auf die Straße verfolgte.

Wenig später sei das Dienstgebäude der Polizei mit einer Silvesterrakete beschossen worden. Im Laufe der Nacht kam es nach Angaben der Polizei außerdem zu Angriffen mit Böllern auf Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei, zudem wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Tatverdächtiger war der Polizei Betzdorf bekannt

Die Ermittlungen haben laut Polizei nun ergeben, dass der 17-Jährige der Hauptverantwortliche für die Taten ist. "Er war uns schon vorher bekannt und straffällig geworden, das hat uns bei den Ermittlungen geholfen", erklärt Armin Mockenhaupt, Leiter des Sachgebiets Jugend bei der Polizei Betzdorf. Er geht aber davon aus, dass es noch weitere Täter gab, daher werde die Polizei weiter ermitteln.

Video und Zeugen haben bei der Überführung geholfen

Wie Mockenhaupt erklärt, wurde der Tatverdächtige in der Silvesternacht auf Video aufgenommen. Das Video habe sich anschließend schnell im Internet verbreitet. Zudem hätten Zeugen den Jugendlichen beschreiben können. "Aufgrund der verschiedenen Informationen konnten wir seinen Weg durch die Stadt letztlich gut rekonstruieren und die Taten miteinander in Verbindung bringen", erklärt Mockenhaupt. Zudem sei der Tatverdächtige noch in der Silvesternacht von Polizisten gestellt worden.

Tatverdächtiger aus Silversternacht zeigt sich reumütig

Insgesamt werden dem 17-Jährigen nun acht Delikte vorgeworfen, darunter Körperverletzung, Drogenbesitz und Sachbeschädigung, so Mockenhaupt. Der Jugendliche zeige sich reumütig, würde aber derzeit keinen Angaben zu möglichen Mittätern machen.