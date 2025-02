IGS Neuwied: AG setzt sich für Demokratie ein

Seit 1999 gibt es bei Europawahlen, Bundestagswahlen und Landtagswahlen für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, vor den eigentlichen Wahlen ihre Stimme bei sogenannten „Juniorwahlen“ abzugeben – Einem bundesweiten Schulprojekt zur politischen Bildung. Von der Klasse 7 bis zur 13 dürfen alle mitwählen – und damit auch alle, die bei den richtigen Wahlen noch nicht wahlberechtigt sind.

Die Wahlen finden in der Woche vor den richtigen Wahlen statt. Das Ergebnis gibt’s dann am Wahlsonntag um 18.00 Uhr.

Bei der Europawahl 2024 gab es in einigen Schulen Überraschungen, mit denen weder Lehrer noch Schülern gerechnet hatten. So auch an der Integrierten Gesamtschule Johanna Loewenherz in Neuwied.

Die Schule hat deshalb die Wahlergebnisse von damals aufgegriffen, um sie im Unterricht zu besprechen. Aber auch in ihrer schon seit vier Jahren bestehenden Demokratie-AG „Loewen mit Courage“ behandeln sie Themen und Fragen aus Politik und Gesellschaft. Mitmachen kann dort Jeder – von der 5 bis zur 13.